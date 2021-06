Fruits fermiers : cueillez à point

Avant de mettre en pot, on déshydrate !

Pour réussir vos confitures maison, il faut commencer par soigner la matière première : choisir donc des fruits sains et mûrs à point pour les confitures, tandis que les marmelades, supportent des fruits avec des parties tachées, légèrement abîmées.Pour que la confiture se conserve plus longtemps, pensez à stériliser les bocaux et ajoutez si vous le souhaitez un peu de paraffine avant de revisser le couvercle.en général le froid ralenti les réactions chimiques. Les professionnels comme ceux du drive fermier Perpignan le savent : ils conservent la plupart de fruits et légumes en chambres froides couteuses mais nécessaires sinon les aliments ne sont plus présentables et donc vendables. Donc chez vous faites pareil, ne vous compliquez pas la vie ! En revanche il faut faire une différence entre la température de conservation et la température de dégustation, mais là c’est un autre sujet …par exemple lorsque vous cueillez des cerises au soleil sur l’arbre, c’est un régal: faites attention à leurs températures : elle sont tièdes, chauffées par le soleil, comme l’est un abricot aussi au soleil … donc les fruits se conservent au froid, mais se degustent tiedes … cela complique tout c’est vrai, c’est trop souvent qu’on nous sert des fruits glacés qui sortent du frigo, et là en effet c’est du gachis …La déshydratation est une excellente alternative à la stérilisation et une bonne vieille recette de grand-mère qui marche aussi pour conserver les aliments. « Mais attention ça ne s’improvise pas, prévient simaco-s, l’idéal est d’utiliser un déshydrateur électrique. Il déshydrate fruits et légumes ou champignons et plantes à une chaleur très douce. Tous les minéraux et oligo-éléménts sont ainsi conservés et les aliments peuvent être consommés tout au long de l’année. »A lire : Déshydrater les aliments de Catherine Moreau, Ed. Alternatives.